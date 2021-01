Pandemia expõe despovoamento do Norte da ilha

A deputada socialista Tânia Freitas critica a má estratégia levada a cabo ao longo de décadas pelos sucessivos governos PSD, que se reflecte no despovoamento que a costa Norte padece e que se torna mais visível em tempos de pandemia.

Recorrendo às últimas estatísticas disponíveis, explica que a cada década que passa é possível observar um despovoamento na ordem dos 10%, sendo que os três concelhos que registam este valor com maior acentuação são Santana, São Vicente e Porto Moniz, que em 2018, tinham 6779, 5151 e 2360 pessoas, respectivamente.

Tânia Freitas considera que a política de repovoamento deve ser, simultaneamente, “uma política inovadora de governantes que ditem as linhas orientadoras e as reformas de uma política regional e local, no âmbito de competências partilhadas que promovam medidas de incentivo e projectos-piloto e de experimentação, onde ambas se interligem e cooperem”.

“Esta é uma vontade política de um futuro governo socialista na Região Autónoma da Madeira”, concluiu.