Prejuízos da Costa Norte devem ser apoiados pela República, defende PSD

Sara Madruga da Costa defende que as intempéries que assolaram a Costa Norte da Madeira, no passado dia 25 de Dezembro e no início deste ano de 2021, obrigam a um “esforço conjunto” e a uma “solidariedade que não pode nem deve restringir-se, apenas, à Região”. Pede, por isso, ao Governo da República um “apoio financeiro extraordinário” com vista à reconstrução e recuperação das localidades afectadas.

“As referidas intempéries causaram elevados prejuízos, quer nas habitações, quer em infraestruturas públicas, terrenos agrícolas, estradas regionais, municipais, redes de água, electricidade e comunicações que carecem, agora, de ser enfrentados e ultrapassados”, frisou a deputada madeirense, sublinhando, ainda, o facto desta calamidade ter ocorrido numa altura delicada e em plena pandemia, obrigando a um esforço ainda maior que deve contar com a solidariedade da República.

Sara Madruga da Costa diz que é legítima esta pretensão – que também será reforçada através de um pedido a dar entrada, pelo PSD/M, na Assembleia Legislativa da Madeira – e deixa claro que o projecto de resolução dos deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia da República já deu entrada na passada sexta-feira, esperando agora uma “resposta célere e eficaz” para ajudar e acudir às populações afectadas.