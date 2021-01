Há 10 anos que a avaliação das casas na Madeira não valia tanto

Em concreto, "nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 1.187 euros/m2, traduzindo uma variação de +0,3% comparativamente a Novembro de 2020 e de +6,0% face ao mês homólogo", enquanto que "nas moradias, este indicador situou-se nos 1.143 euros/m2, o mesmo valor que no mês anterior, mas superior em 1,1% ao valor do período homólogo".

A nível municipal, garante a DREM; "é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Dezembro de 2020, fixou-se nos 1.400 euros/m2, superior ao mês precedente em 1,1%, tendo crescido 4,2% em termos homólogos".

Quer no caso da Região, quer no caso do Funchal, "o valor mediano da avaliação bancária de habitação de Dezembro de 2020 é o mais elevado dos últimos 10 anos, período para o qual esta série de dados está disponível", refere a DREM.

Mais, "para além do Funchal, e no mês em referência, só ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33, conforme acima referido) os municípios de Santa Cruz e de Câmara de Lobos, cujos valores de avaliação bancária se fixaram em 1.035 euros/m2 e 1.071 euros/m2, respectivamente", o que revela também que a actividade imobiliária 'centraliza-se' na costa sul e nos três municípios mais populosos.

"O município da zona leste da ilha da Madeira (Santa Cruz) registou um decréscimo mensal de 0,4% e um aumento homólogo de 3,5%", enquanto que "Câmara de Lobos observou uma evolução positiva de 1,0% em relação ao mês anterior e de 5,9% em termos homólogos".

Por fim, a análise aos dados nacionais, "o valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se em 1.156 euros/m2, mais 12 euros que no mês anterior (+1,0%)" e a "a variação homóloga foi de +6,0%". E acrescenta que "olhando para as 7 regiões NUTS 2 do país, os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.533 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.525 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (1.179 euros/m2)", num ranking que se mantém inalterado.