Autarquia do Funchal investe 55 mil euros na repavimentação do Caminho da Nazaré

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Águas e Saneamento Básico na autarquia, Rúben Abreu, visitaram a conclusão dos trabalhos de repavimentação do Caminho da Nazaré, em São Martinho.

Este é investimento da autarquia que ascende a 55 mil euros.

Após o término das obras relacionadas com a primeira fase do projecto de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas do Funchal, que permitirá colmatar as elevadas perdas de água e diminuir a probabilidade de roturas na rede municipal, procedemos aos trabalhos de pavimentação dos arruamentos entre o Caminho da Nazaré e a Rua da Levada dos Barreiros, artérias importantes no acesso ao centro da cidade e que diariamente possuem um elevado fluxo de tráfego automóvel.” Miguel Silva Gouveia

No seu entender, modernizar as águas do Funchal, com um plano de investimentos certo e criterioso, "é garantir aos funchalenses uma rede de abastecimento de água melhor em termos económicos, ambientais e de eficiência do serviço nos próximos ano".

"Ao mesmo tempo que pensamos no futuro, estamos igualmente a zelar pelo presente, repavimentando todas as estradas complementadas por este plano, com vista a garantir melhores condições de segurança na rede viária municipal e a qualidade de vida de todos os que vivem, trabalham ou visitam o Funchal”, concluiu.