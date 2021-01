Funchal aposta na limpeza de caminhos pedestres

A Câmara Municipal do Funchal investiu cerca de 106 mil euros na aquisição de serviços de desmatação, desobstrução, manutenção e recuperação de caminhos pedestres no concelho, que serão executados periodicamente ao longo de todo o ano de 2021.

O presidente da Autarquia explica que o principal objetivo é garantir a limpeza e as condições de segurança na maioria dos trajectos da rede de percursos pedestres do Parque Ecológico do Funchal, com ênfase nos percursos recomendados. “Pretendemos garantir, igualmente, a limpeza de uma faixa de gestão de combustíveis nas principais redes viárias do Parque e manter a rede de drenagem das águas pluviais devidamente desobstruída”, destacou Miguel Silva Gouveia.

Os trabalhos são bastante diferenciados, consoante a zona de intervenção. No Caminho Florestal da Casa do Barreiro, a intervenção passará pela desmatação nas áreas marginais, numa faixa de cinco metros para cada lado dos limites do pavimento, com o objectivo de gerir a carga combustível. Na Estrada Municipal do Chão da Lagoa haverá limpeza de valetas, condutas, caixas de recepção de águas e aquedutos que integram os sistemas de drenagem deste arruamento, regularizando assim o escoamento das águas em alturas de precipitação mais elevada. A intervenção será realizada duas vezes ao longo deste ano, numa extensão aproximada de 8500 metros.

No que concerne à limpeza dos Percursos Pedestres Recomendados, serão intervencionados o PR3 – Pico do Areeiro – Ribeira das Cales; PR 3.1 – Ribeira das Cales ao Terreiro da Luta; PR 4 – Poço da Neve - Casa do Barreiro; (Nova Ligação) ao PR4 Ribeira das Cales – Portão Norte do Caminho florestal da Casa do Barreiro - Levada do Barreiro.

Ao longo deste ano, serão realizadas em todos eles quatro intervenções de desmatação, desobstrução e limpeza de material vegetal.

Estes trabalhos serão realizados ainda em outros itinerários pedestres considerados de relevância para o Município. É o caso do percurso Caminho Florestal da Casa do Barreiro – Caminho dos Tornos Altos – Ponte do Pisão – Levada dos Tornos – Antiga Estação de Tratamento de Águas dos Tornos - Caminho dos Tornos, que será limpo 3 vezes ao longo deste ano, numa extensão aproximada de 4500 metros.

O Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo será intervencionado também 3 vezes, ao longo dos seus 1350 metros, o mesmo acontecendo com a Vereda e a Levada do Bom Sucesso (extensão aproximada de 3500 metros). Finalmente, o itinerário Levada do Barreiro – Vereda do “Apartamento” – Vale da Ribeira de Santa Luzia – Levada do Barreiro – Caminho Eira do Serrado, com cerca de 4000 metros por limpar, será desobstruído 2 vezes ao longo do corrente ano.

Recorde-se que, em 2019, o Município procedeu à recuperação de 12,8 km de caminhos pedestres no Parque Ecológico do Funchal, num investimento que ascendeu então a 361 mil euros, resultado da aprovação de uma candidatura ao programa comunitário PRODERAM 2020, que permitiu recuperar alguns dos percursos que a Autarquia se encarrega agora de manter.

“Tão importante como recuperar, é depois manter o trabalho feito, pelo que continuamos a fazer aquilo que nos compete, num trabalho fortemente comprometido com a preservação do património natural do concelho, com ganhos em termos de prevenção e segurança, mas também ao nível do bem-estar e da promoção de hábitos de vida saudáveis”, concluiu o Presidente.