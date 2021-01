Câmara de Lobos recupera quatro habitações de famílias carenciadas

A Autarquia de Câmara de Lobos assinou esta manhã, quatro contratos de apoio a recuperarão de habitações degradadas de famílias do concelho, ao abrigo do PAESD, materializando o compromisso do executivo municipal de prosseguir, no corrente mandato autárquico, com a política de apoio à habitação para as famílias de estractos sociais desfavorecidos. Os protocolos assinados representam um investimento do orçamento municipal na ordem dos 30 mil euros.

O PAESD é um instrumento municipal que pretende proporcionar a melhoria das condições de habitabilidade dos munícipes, tendo em vista mais qualidade de vida da população, em especial dos agregados familiares carenciados.

Desde o início do primeiro mandato de Pedro Coelho, em 2013, até à presenta data, Câmara de Lobos apoiou, ao abrigo do PAESD, 40 famílias do concelho, representando um investimento total na ordem dos 630 mil euros.

As quatro famílias agora beneficiadas foram seleccionadas de entre um total de 19 candidaturas, apresentadas ao abrigo do regulamento municipal de apoio a estractos sociais desfavorecidos.

Estão ainda em apreciação mais 15 candidaturas que, numa primeira fase, reúnem condições de serem apoiadas e que passarão à segunda fase de análise da condição socio-habitacional para posterior decisão.

Após a assinatura destes contratos as obras de reabilitação avançarão de forma imediata. As obras a executar nas habitações compreendem trabalhos de reabilitação, incluindo redes de água, eletricidade, esgotos e cobertura, com vista à melhoria das condições de habitabilidade e conforto das pessoas.

“Apesar dos condicionalismos decorrentes da pandemia em curso e da necessidade de afectação de recursos financeiros para fazer face aos problemas decorrentes da mesma, o apoio a estas famílias não podia ser descurado”, refere Pedro Coelho. O Autarca mostra-se preocupado com a situação presente, mas não pretende parar de construir o futuro de Câmara de Lobos, que passa também por dar condições de habitação seguras aos seus munícipes.