Detido com cocaína no Funchal durante recolher obrigatório

Um homem de 33 anos, que já está identificado como o autor em 29 processos crime distintos, foi detido pela PSP esta madrugada por tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma fiscalização na zona do Bairro do Hospital, no Funchal.

Segundo a PSP, o indivíduo tinha na sua posse 23 doses individuais de cocaína.

O homem “havia sido conduzido às instalações do CR PSP Madeira no dia de ontem, após ter sido uma vez mais identificado pelo crime de furto no interior de viatura, tendo-lhe sido apreendido numerário em moeda estrangeira, produto do furto deste último crime”, informou a PSP em comunicado.

O cidadão foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.