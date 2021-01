Recorde as medidas em vigor na Madeira no dia em que param missas no continente

A Conferência Episcopal Portugal (CEP) anunciou, na quinta-feira, a suspensão das missas, bem como das catequeses e outras actividades pastorais que impliquem contacto, a partir deste sábado (dia 23 de Janeiro), devido à situação pandémica que o país está a viver.

A excepção são as exéquias cristãs (funerais e cerimónias fúnebres) devem ser celebradas de acordo com as suas orientações e das autoridades competentes, sendo permitida a presença de familiares nas igrejas, cumprindo as regras de segurança.

Em 14 de Janeiro, a CEP já tinha decido a suspensão ou adiamento das celebrações de baptismos, crismas e casamentos.

Na Madeira, a Diocese do Funchal anunciou que as missas continuarão a ser celebradas e as igrejas vão permanecer abertas, embora as "atividades pastorais" estejam já "reduzidas ao mínimo".

Recorde que outras restrições estão em vigor em território regional:

Proibição de consumir bebidas de pé ou à porta dos bares

Na reunião de Conselho de Governo da última quinta-feira (21 de Novembro), o Governo Regional decidiu proibir o consumo de bebidas alcoólicas à porta dos estabelecimentos comerciais e nos estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, bem como em todos os lugares que não sejam esplanadas sentadas ou mesas de refeição.

No que diz respeito ao serviço de buffet, tanto nos estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, incluindo hotelaria, como em cantinas e refeitórios, "apenas é permitido em sistema de serviço por funcionário e com os alimentos protegidos por divisórias em acrílico ou outro material transparente que garanta a separação do cliente".

A resolução, publicada ontem no JORAM, entrou em vigor às 0 horas desta sexta-feira (dia 22 Janeiro).

Recolher obrigatório

O arquipélago da Madeira tem em vigor até 31 de Janeiro, recolher obrigatório de segunda a sexta-feira entre 19 e as 05 horas.

As medida - aprovada dia 11 pelo Governo Regional da Madeira e que entrou em vigor dia 13 - resulta do aumento do número de casos de covid-19 associado à variante do vírus detetada no Reino Unido, que colocou alguns concelhos da região em situação de risco elevado.

O executivo madeirense decidiu, igualmente, manter em vigor o recolher obrigatório aos fins-de-semana entre as 18 e as 05 horas, anunciado na semana anterior.

Refira-se que o novo horário de funcionamento das actividades comerciais não se aplica às farmácias, clínicas e consultórios médicos e veterinários, serviços de oxigénio e gases medicinais ao domicílio e postos de abastecimento de combustível só para abastecimento de veículos.

Suspensão das aulas presenciais no 3.º ciclo e no secundário

O Governo da Madeira decidiu também suspender as aulas presenciais para os alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário em todas as escolas da Região, até 31 de Janeiro.

Todos os restantes níveis de ensino - creches, jardins de infância, pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, ensino profissional e especial - mantêm as suas actividades de forma presencial.

Ficam ainda suspensas, até 31 de Janeiro, as actividades extraescolares, de forma presencial.