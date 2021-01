Covid-19 custou quatro milhões em Dezembro

Bom dia! A Covid-19 custou quatro milhões de euros aos cofres da Madeira, em Dezembro. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o investimento público em bens e serviços para travar a doença absorveu um quarto dos 20,5 milhões de euros gastos em adjudicações no último mês.

Outros temas em destaque nesta 47.617.ª edição

Beber de pé vai dar multa: Governo prepara proibição do consumo de bebidas sem ser à mesa e admite encerrar compulsivamente bares onde se registam aglomerações. “Vamos entrar na fase do endurecimento, porque a sensibilização já se esgotou”, avisa o secretário da Economia.

Câmara de Lobos testa 150 para quebrar cadeias de transmissão: Pelo menos oito funcionários municipais estão infectados no concelho. Ontem, a Região passou a contar com 1.765 casos activos: 35 são profissionais de saúde e da área social.

129 novos casos na Madeira Há 129 novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, na Madeira. Trata-se de 119 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos, enquanto os restantes 10 são casos importados provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo (7), Região Norte de Portugal (1), Reino Unido (1) e Alemanha (1). Actualmente são 1.765 os casos activos na Região, dos quais 117 são casos importados e 1.648 são casos de transmissão local.

Nove horas para resgatar turista perdida na neve: Mulher polaca de 33 anos aventurou-se sozinha na vereda entre Ribeiro Frio e Curral das Freiras. Foi o terceiro salvamento em dois dias a ser feito pelos Bombeiros de Santana nas serras da Madeira.

14 elementos envolvidos no resgate da turista que se perdeu na serra Seis elementos da Brigada de Busca e Salvamento em Montanha da PSP, seis dos Bombeiros Voluntários de Santana e dois guardas da Polícia Florestal estiveram envolvidos no resgate da turista de 33 anos que se perdeu nas serras da Madeira na noite desta terça-feira.

Por fim, saiba que uma antropóloga alerta para a “turistificação do património”: Élia Sousa faz uma radiografia ao Charamba, na Madeira. O objectivo passa por dar a conhecer e no futuro inscrever esta manifestação cultural na lista do património nacional imaterial.

