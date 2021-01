CDU critica CMF por incumprimento na atribuição de suplemento

A CDU critica a Câmara Municipal do Funchal (CMF) pelo facto de não ter dado cumprimento à resolução aprovada pela Assembleia Municipal do Funchal, sob proposta da deputada da CDU, que requeria a imediata aplicação em 2021 do 'Suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade'.

A CDU afirma que a CMF "deveria já, neste mês de Janeiro, ter procedido ao correspondente pagamento, faltou a essa obrigação".

A CDU contesta "aquela prática de ataque aos direitos dos trabalhadores por parte da CMF, mais ainda quando são direitos que deveriam ser garantidos a trabalhadores, especialmente expostos a situações de maior exigência no serviço à comunidade em tempos de elevado risco para a saúde pública".

A CDU exige que da parte da CMF seja dado cumprimento à decisão da Assembleia Municipal do Funchal e seja pago, com a maior urgência, o valor do 'Suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade', contando já o correspondente aos valores deste mês de Janeiro.