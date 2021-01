Juíza da Comarca da Madeira infectada com Covid-19

Há uma juíza do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Palácio da Justiça, que testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo presidente da Comarca, Filipe Câmara.

O juiz esclarece que o caso positivo foi diagnosticado ontem e que, por precaução, dois funcionários judiciais estão em isolamento profiláctico, ainda que não apresentem quaisquer sintomas associados à Covid-19.

Também a título de precaução, o Tribunal agiu no sentido de serem informados os advogados que estiveram em diligências em que a juíza participou, na última semana. No entanto, como realça Filipe Câmara, os contactos são considerados de baixo risco, pois aconteceram sempre com os intervenientes a usarem máscaras, a manterem o distanciamento físico e a cumprir as demais regras de prevenção de transmissão da doença.

O Tribunal está a gerir a situação em consonância com as autoridades de saúde da Região, que verão contactar e dar indicações a todas as pessoas que contactaram com a juíza.

Este é o primeiro caso conhecido de Covid-19 num tribunal da Madeira.