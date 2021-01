PPM Madeira indignado com aumento do preços dos combustíveis

O PPM Madeira está preocupado com o aumento do preço dos combustíveis na Região, escreve o partido num comunicado enviado para as redacções.

Sublinhando que o aumento dos combustíveis faz disparar os preços dos bens alimentares, considerando ser "inadmissível", numa fase em que "muitos madeirenses têm vindo a perder o poder económico, dado que esta pandemia provocou uma diminuição do volume de negócios levando a muitas empresas ao lay-off ou até mesmo a perda de postos de trabalho.

"Para além do mais, penaliza os madeirenses que têm de se deslocar aos seus postos de trabalho na sua viatura, para manterem o correcto funcionamento da nossa sociedade (saúde, educação, economia, etc…)", lê-se ainda no mesmo comunicado.

Por isso, "num momento em que existe um baixo consumo de combustíveis devido ao confinamento e são necessários sacrifícios de todos nós, o PPM Madeira apela ao Governo Regional que abdique dos lucros obtidos dos impostos dos combustíveis, e que obrigue as gasolineiras a baixar os preços que desta forma só servem para alimentar os cofres recheados das gasolineiras à custa das famílias madeirenses, especialmente daqueles que se vêm obrigados nesta altura a se deslocar para o trabalho".

O PPM Madeira salienta ainda "o enorme sacrifício que os madeirenses tem tido ao longo destes tempos difíceis, destacando o seu papel importante combate à pandemia e que estas devem ser compensadas de forma que seja possível recuperar o poder económico que estas possuíam antes do início da pandemia".