“Não temos conhecimento de nenhum caso confirmado de infecção por Covid-19 no lar de Gaula”, afirma Moisés Cró, presidente da Fundação da Sagrada Família, que faz questão de esclarecer a notícia divulgada esta manhã, na edição digital do DIÁRIO, e que dava conta de um possível surto no lar de idosos de Gaula, isto depois dos profissionais de enfermagem que iam avançar com a vacinação contra a Covid-19 naquela instituição se terem deparado com “alguns idosos com sintomas”.

Ao DIÁRIO, aquele responsável considera prematuro falar em surto, primeiramente porque cria “alarmismo” junto de toda a comunidade directamente envolvida com o lar (utentes, funcionários, colaboradores e familiares) e depois porque não são conhecidos quaisquer resultados dos testes de rastreio à Covid-19.

“Repare, da situação dos testes pode surgir alguém que tenha”, aponta Moisés Cró, mas “neste momento não existe confirmação”, insiste. A última testagem aos utentes daquele lar foi realizada no ano passado.

A Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil já confirmou, para amanhã, a realização dos testes de rastreio à Covid-19 naquela instituição.