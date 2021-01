Há 18 anos, preparavam-se as obras no tinha Sistema de Aproveitamento dos Tornos, naquela que era considerada, à data, a "maior obra de recuperação jamais realizada no 'coração' do sistema hídrico da Região". Mas, a intervenção ia demorar alguns meses e podia colocar em causa, temporariamente, o abastecimento à cidade do Funchal. Este assunto foi a manchete da edição do DIÁRIO de 19 de Janeiro de 2003.

Nessa mesma edição havia ainda espaço para abordar a vitória do Benfica frente ao Marítimo, quebrando um enguiço de 8 anos. As obras do Palácio de São Lourenço foram outro assunto com chamada de primeira página, dando conta das alterações que iriam modificar a fachada.

O frio tinha sido intenso nesse mês de Janeiro, os mais de sessenta sem-abrigo que viviam pela cidade do Funchal, nessa altura, não tinham vida fácil. Em reportagem, esse era outro dos assuntos tratados.

E porque era um domingo, era dia de Revista do DIÁRIO. A neve que pintara os picos mais altos da Madeira era o tema em destaque, dando nota de que muitos tinham sido os madeirenses a correr ao Pico do Areeiro para apreciar as belezas do 'manto branco'. E se na altura não havia Covid-19, nem confinamentos, o 'congestionamento' e das 'dificuldades na estrada' não foram diferentes das sentidas nestes últimos dias.