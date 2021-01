Covid-19 e polémicas 'ameaçam' Taça da liga no arranque da 'final four'

Uma sucessão de polémicas entre os quatro semifinalistas da Taça da Liga de futebol, motivada por casos positivos de covid-19 e, mais especificamente, pelos "falsos positivos" no Sporting, ameaça a 'final four' da competição, que arranca hoje em Leiria.

Está marcado para as 19:45 de hoje, em Leiria, o arranque da 'final four' da 14.ª edição da Taça da Liga, opondo 'leões' a 'dragões', que já começaram um dos clássicos do futebol português fora de campo.

Os 'verdes e brancos' anunciaram que, afinal, Nuno Mendes e Sporar tinham tido "falsos positivos" nos testes de deteção do novo coronavírus, o que não convenceu o FC Porto, que acusou o adversário de estar a preparar um "atentado à saúde pública", ameaçando mesmo não disputar a 'final four', críticas a que se juntou também o detentor do título, Sporting de Braga.

Já hoje, o Benfica, que joga na quarta-feira com os minhotos o acesso à final, anunciou ter detetado 17 novos casos positivos entre plantel, equipa técnica e outro 'staff', nos testes realizados desde sábado.

Este número elevado levou a que os 'encarnados', "na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos", tenham remetido para a Direção-Geral da Saúde (DGS) a decisão de poder jogar ou não.

Segundo o comunicado das 'águias', está em causa não só a participação na Taça da Liga como qualquer participação em jogos durante 14 dias.

Por seu lado, na meia-final de hoje, a disponibilidade de Nuno Mendes e Sporar está no centro de um 'turbilhão' de acusações, denúncias e ameaças de falta de comparência.

Os 'verdes e brancos' responderam, acusando os 'portistas' de estarem a fazer uma pressão "absolutamente inaceitável" junto das "autoridades de saúde e da Liga" para que a dupla falhe o encontro, pedindo que os 'dragões' sejam punidos pelas acusações que fizeram.

Assim, e depois de, segundo o Sporting, os dois jogadores terem tido testes PCR positivos, foram realizados dois outros testes, "em laboratórios de referência", ambos negativos, tendo o clube, após saber dos resultados, contactado as autoridades de saúde, que autorizaram a reintegração dos atletas.

As acusações do FC Porto assentam na descrença de que os testes possam ter indicado falsos positivos para ambos os jogadores, que testaram positivo há quatro dias e falharam o jogo com o Rio Ave (1-1).

Segundo a nota do campeão nacional, há uma "antecipação em seis dias do fim do isolamento" obrigatório dos atletas, o que constitui "um crime público" que é "inaceitável" dada a atual situação pandémica, atirando-se ainda ao líder 'verde e branco': "é ainda mais incompreensível por ser cometido por um clube presidido por um médico".

Assim, e ainda antes de a bola rolar, as duas equipas têm 'chutado' acusações para o campo de uma e outra, com Sporting a pedir que o FC Porto seja punido por estas declarações e os 'dragões' a anunciarem terem denunciado a situação "à Liga e à Direção-Geral da Saúde", bem como "à Ordem dos Médicos".

Já hoje, também o Sporting de Braga criticou os lisboetas, manifestando-se "indignado pela intenção do Sporting em ter tratamento de exceção".

A 'final four' da Taça da Liga arranca hoje em Leiria, com o duelo entre Sporting e FC Porto, com a meia-final de quarta-feira entre Benfica e o detentor do troféu Sporting de Braga em dúvida.

