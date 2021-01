Tentaram assaltar padaria em Santo António

Uma padaria localizada na Avenida das Madalenas, em Santo António, foi alvo de uma tentativa de assalto, na madrugada da passada segunda-feira.

O ladrão tentou forçar a porta e partiu ainda o vidro da mesma. No entanto, acabou por não conseguir entrar no estabelecimento comercial, deixando os proprietários com o prejuízo da porta.

A PSP foi chamada ao local, tendo recolhido indícios que possam levar a apurar a autoria deste crime.