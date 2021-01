CMF repavimentou Caminho das Courelas em Santo António

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o Vereador das Obras Públicas, Rúben Abreu, visitaram a conclusão das obras de repavimentação do Caminho das Courelas em Santo António, que ascenderam a 65 mil euros.

Este é um dos 14 arruamentos que a autarquia está a repavimentar em todo o concelho, numa empreitada que começou no final do ano passado.

Este é mais um investimento da autarquia que permitiu realizar a pavimentação integral do Caminho das Courelas, nomeadamente no troço compreendido entre a Rua das Casas Próximas e a Estrada Comandante Camacho de Freitas. Ao longo dos últimos anos temos procurado fazer um investimento equilibrado que nos possibilite reduzir as assimetrias significativas que existem entre a Baixa da cidade e as zonas altas, e temos a certeza de que esta obra beneficiará toda a população da freguesia de Santo António e todos aqueles que trabalham ou visitam o nosso concelho". Miguel Silva Gouveia

E conclui: “o plano de pavimentações que temos no terreno abrange praticamente todas as freguesias, mas este é um trabalho que nunca acaba, é necessária uma manutenção constante e eficiente para assegurar a segurança da rede viária municipal e da população. Os funchalenses podem contar com a sua Câmara Municipal para verem melhoradas as suas acessibilidades e, apesar de todas as limitações que nos impõem, continuaremos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para encontrar soluções que nos permitam oferecer uma melhor qualidade de vida a todos".