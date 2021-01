FC Porto inicia preparação do 'clássico' com o Benfica

O FC Porto iniciou hoje a preparação para o 'clássico' de sexta-feira frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, horas após ter garantido o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol.

Uma nota dos 'dragões' no sítio oficial na Internet menciona apenas dois lesionados, o defesa central espanhol Marcano, com treino condicionado, na sequência de lesão de longa duração, e o jovem guarda-redes senegalês Mbaye, com trabalho no ginásio.

Manafá, Fábio Vieira e Carraça recuperam de infeção pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

Os campeões nacionais e detentores da Taça de Portugal sofreram para ganhar na Madeira ao Nacional, por 4-2, após prolongamento, depois de um empate 2-2 no fim do tempo regulamentar.

O treinador Sérgio Conceição fez seis poupanças em relação ao 'onze' mais utilizado, mas os seus pupilos foram sujeitos a 120 minutos de futebol, em terreno que não estava nas melhores condições, obrigados a desgaste extra antes de um dos jogos mais importantes da época.

Para o 'clássico' da 14.ª jornada da I Liga, às 21:00, Sérgio Conceição volta a ministrar um treino na quinta-feira, às 11:00, sendo que às 12:30 o técnico fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com as 'águias'.

FC Porto e Benfica partilham o segundo lugar da I Liga, com 31 pontos, a quatro do líder Sporting.