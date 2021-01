NOS "está preparada para o crescimento do tráfego" no novo confinamento

A NOS "está preparada para o crescimento do tráfego que se antecipa neste novo estado de emergência", disse ontem à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações, salientando que "o reforço e reconfiguração das rede" realizado "mantém-se".

A NOS "está preparada para o crescimento do tráfego que se antecipa neste novo estado de emergência", disse fonte oficial da empresa, quando questionada pela Lusa sobre o tema.

"O reforço e reconfiguração das redes de comunicações que foi feito para dar resposta à pandemia nos seus meses iniciais mantém-se, tendo sido feito um investimento de grande relevo no reforço e expansão das redes de comunicação de nova geração fixa e móvel, criando condições para uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes", acrescentou.

"Adicionalmente, este reforço da infraestrutura tem uma componente dinâmica, o que permite acompanhar em permanência a evolução das necessidades de comunicação das famílias, das empresas e das instituições a nível nacional", referiu.

Nos últimos meses "o consumo de tráfego mantém-se elevado" e a "monitorização permanente do comportamento da rede ajuda-nos a garantir a mesma experiência de utilização", destacou a empresa.

O decreto que regula o novo estado de emergência prevê novamente, à semelhança do que tinha acontecido em março, que as operadoras de telecomunicações podem durante este período limitar ou inibir serviços audiovisuais de videoclube, plataformas de vídeo, como é o caso da Netflix, e jogos 'online' para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas.

Questionada pela Lusa se alguma vez sentiu necessidade de limitar serviços, fonte oficial da NOS foi perentória: "Nunca sentimos necessidade de o fazer".

Sobre os novos desafios que traz o novo estado de emergência, fonte oficial acrescentou que as redes da NOS "estão preparadas para suportar" este período, "independentemente das suas características e duração".

A NOS refere que "a experiência adquirida desde o início da pandemia e o constante reforço da infraestrutura de comunicações em todo o país" permite "encarar com serenidade e confiança os desafios deste novo estado de emergência".

"Colocaremos, uma vez mais, o nosso 'know how' e infraestrutura tecnológica ao serviço do país, de forma a minimizar as consequências negativas deste novo estado de emergência", concluiu.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de covid-19 entram em vigor às 00:00 de sexta-feira. O estado de emergência foi renovado até dia 15 de janeiro.