Funchal teve afluência de 88%

As longas filas, registadas ao longo do dia, já faziam antever. A participação no acto eleitoral, por parte dos inscritos para votar antecipadamente no Funchal, foi muito elevada. Dos 1.649 inscritos, foram votar 1.447, o que corresponde a uma participação de 87,7%.

Ainda assim, os que se inscreveram e não compareceram à primeira chamada, podem exercer o seu direito de voto no próximo domingo, quando a generalidade dos portugueses é chamada a escolher o próximo Presidente da República.