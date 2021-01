Freguesias açorianas sujeitas a cercas testadas a partir de terça-feira

As freguesias açorianas de Ponta Garça e Rabo de Peixe, sujeitas a cercas sanitárias, vão ser alvo de uma operação de testagem a partir de terça-feira, anunciou hoje a Direção Regional de Saúde.

De acordo com a nota de imprensa do Governo dos Açores, a operação tem um prolongamento previsto até ao dia 22 de janeiro, abrangendo a "população residente em locais referenciados como de risco potencial, em ambas as comunidades".

A operação será coordenada pela Direção Regional de Saúde e desenvolvida pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, com "meios humanos e equipamentos próprios e outros do Serviço Regional de Saúde e da Proteção Civil dos Açores".

O Governo Regional já havia realizado operações de testagem em massa na vila da Rabo de Peixe e nos estabelecimentos de ensino daquela vila e de Vila Franca do Campo, ambas localidades da ilha de São Miguel, a ilha mais afetada pela pandemia.

A Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel "vai afetar meia centena de profissionais de saúde a esta operação que decorre das 09:00 às 18:00 [mais uma hora em Lisboa] nos dias indicados", sendo que a população "será convidada a fazer o teste por contacto direto das juntas de freguesia e das câmaras municipais, que indicarão também nessa altura o local da realização do mesmo".

Nesta operação colaboram o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, a PSP e as autarquias, "garantindo a operacionalização em segurança de mais esta testagem em massa".

Citado pelo gabinete de imprensa do executivo, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, reiterou a importância da operação a desenvolver em ambas as localidades, referindo que "importa ir ao local onde pode estar o problema, para o identificar, isolar, e garantir que a pandemia não se propaga".

O titular da pasta da Saúde declarou que "este governo não tem receio dos números públicos que aparecem, tem receio é que eles se propaguem", quando confrontado com o provável aumento de casos resultantes da operação a desenvolver em Ponta Garça e Rabo de Peixe.

Paralelamente à testagem, decorrerá a segunda fase da vacinação para os profissionais de saúde inoculados com a primeira dose da vacina contra a covid-19, bem como para os utentes dos lares e estruturas residenciais.

Desde sexta-feira que por decisão do Conselho do Governo dos Açores, a ilha de São Miguel está sujeita a uma série de medidas restritivas para travar a pandemia, entre as quais cercas sanitárias nas freguesias micaelenses de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) e Ponta Garça (Vila Franca do Campo).

Com a implementação das cercas, que vigorarão até 22 de janeiro, fica proibida a circulação e permanência na via pública e é determinado o encerramento dos estabelecimentos de ensino, de restauração, bebidas, similares e cafés e o cancelamento de todos os eventos culturais ou de convívio social alargado.

A Autoridade de Saúde dos Açores registou nas últimas 24 horas 45 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, resultantes de 1.106 análises realizadas, foi hoje anunciado.

São 875 os casos positivos ativos na região atualmente, sendo 837 em São Miguel, 29 na Terceira, três no Faial, um no Pico e cinco nas Flores, tendo sido detetados até hoje 2.992 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se 23 óbitos e 1.996 recuperações.

Em Portugal, morreram 8.861 pessoas dos 549.801 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.