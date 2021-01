A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) anunciou que as obras no túnel do Pedregal vão continuar a decorrer 24 horas por dia, com as equipas divididas em turnos. A decisão prende-se como facto de "que qualquer suspensão ou paragem de uma obra subterrânea em túnel coloca em causa a segurança dos trabalhadores e compromete a própria estabilidade estrutural das secções de avanço".

"Esta decisão é tomada considerando, em primeira lugar, a segurança dos trabalhadores, e tendo em consideração a relevância e urgência da construção do Túnel do Pedregal, associado à Levada do Norte, para assegurar o regular fornecimento de água para regadio agrícola a mais de 9000 explorações agrícolas, numa área de cerca de 800 hectares localizada no eixo entre os concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos, bem como aumentar a capacidade de armazenamento de água", explica a ARM.

Por forma a cumprir com as medidas do Governo Regional decorrentes da pandemia de covid-19, nomeadamente a proibição de circulação na via pública, as mudanças de turno ocorrerão em horas que permitem aos trabalhadores cumprir essas indicações.

O novo túnel hidráulico do Pedregal terá uma extensão de aproximadamente 5.400 metros e capacidade para armazenar no seu interior cerca de 40.000 metros cúbicos de água. A empresa explica que "com esta obra a ARM elimina as perdas de água no canal e minimiza a falta de água para rega no período estival, constituindo assim uma reserva de água importante que contribuirá para melhor adaptação da Região às alterações climáticas em termos de recursos hídricos".

O investimento ronda os 20 milhões de euros e será financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020, conjuntamente com Contrato Programa com o Governo Regional.