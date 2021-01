Fogo em contentor traz más memórias

Um fogo que começou num contentor de lixo no Mercado da Penteada trouxe más memórias de quando o edifício municipal ardeu no passado e fez mobilizar para o local ontem duas viaturas pesadas de combate a incêndios dos Bombeiros Sapadores do Funchal, a Polícia de Segurança Pública e Miguel Silva Gouveia, que na qualidade de presidente da Câmara Municipal do Funchal e responsável pela Protecção Civil Municipal procurou se inteirar da gravidade do fogo.

O alerta foi dado passava pouco das 21h30. O incêndio começou num primeiro contentor grande, acabou por se alastrar a um segundo contentor e deu algum trabalho aos sete homens que foram encaminhados para a empreitada. A equipa só retornou ao quartel cerca de uma hora depois.

O fogo não provocou feridos ou danos para além dos dois contentores colectivos que estavam encostados ao exterior do edifício e que ficaram destruídos.