Caminho agrícola em São Jorge continua encerrado

O Caminho Agrícola de acesso à Rocha de Baixo, na freguesia de São Jorge, continua encerrado devido a derrocadas de grandes dimensões que ocorreram na sequência das intempéries no dia 7 de Janeiro.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Márcio Dinarte, informou que a autarquia está a proceder à execução de trabalhos de limpeza do referido caminho, pelo que a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, autorizou os agricultores a utilizarem a galeria 5 da Fajã de Dentro, através do Túnel do Farrobo – Terras de Fora, de forma a poderem aceder aos seus terrenos.

“Mais se informa, que os agricultores deverão se concentrar junto ao Túnel do Farrobo conforme as horas e dias abaixo mencionados, sendo acompanhados por um colaborador da empresa responsável pela empreitada de construção da “Via Expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge: segundas e sextas – ida entre as 8h00 e as 8h15 e regresso entre as 12h30 e as 13h00”, informa.