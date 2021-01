Capotamento no Caniçal

Uma viatura ligeira despistou-se e capotou ontem à noite, por volta das 22 horas, na Estrada Regional 101, no sítio da Banda do Silva, no Caniçal. No carro seguiam duas pessoas, que não terão ficado feridas. A PSP foi chamada a tomar conta do sinistro, ocorrido em período de confinamento.

Esteve no local GNR, PSP e carro de desencarceramento Bombeiros Municipais de Machico.