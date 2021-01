PS/Açores quer criar comissão parlamentar para acompanhar pandemia

O grupo parlamentar do PS na Assembleia Regional dos Açores defendeu hoje a criação de uma Comissão Eventual para acompanhamento da covid-19, por entender que o crescente número de casos de infeção obriga a uma "atenção especial".

"Há um aumento de número de casos, aumento de internamentos, aumento do número de cadeias de transmissão, que atestam que, pese embora a existência da vacina e o início da vacinação, o assunto continua a exigir, quer da parte dos governos, quer da parte dos parlamentos, uma atenção e um cuidados especiais", justificou a deputada socialista Ana Luís durante a apresentação da iniciativa, em conferência de imprensa tida na cidade da Horta.

No entender dos socialistas açorianos, a criação desta comissão permitirá ao órgão máximo da autonomia regional acompanhar a incidência da pandemia no arquipélago, especialmente nas áreas relativas à componente sanitária e de saúde pública, impacto económico e social, ao mesmo tempo que traria "vantagens" ao próprio Governo dos Açores.

"Não pode ser exequível ao Governo Regional, sobretudo nesta situação, que tenha de multiplicar-se em audições de comissões para abordar as diversas áreas da pandemia, que esteja sujeito à dispersão de solicitações ou que tenha uma multiplicidade de interlocutores", acrescentou Ana Luís.

Segundo a deputada socialista, que foi presidente da Assembleia Regional durante os últimos oito anos, a intenção é que as oito forças políticas com assento parlamentar nos Açores (PS, PSD, CDS, Chega, BE, PPM, IL e PAN) possam também integrar a comissão eventual para a covid-19.

O projeto de resolução socialista será acompanhado de um pedido de urgência e dispensa de exame em comissão, para que possa vir a ser discutido e votado na próxima sessão legislativa, marcada para 26 de janeiro.

Os Açores têm atualmente 848 casos positivos ativos de covid-19: 801 em São Miguel, 42 na Terceira, três no Faial e dois nas Flores.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.