Balança comercial do Brasil regista excedente de 41,5 mil milhões de euros em 2020

A balança comercial do Brasil registou excedente de 50,9 mil milhões de dólares (41,4 mil milhões de euros na cotação atual) em 2020, resultado 6,1% superior ao resultado obtido em 2019, informou hoje o Ministério da Economia do país.

O excedente comercial acumulado indicou que as importações tiveram uma queda superior às exportações do Brasil.

Isso permitiu o saldo positivo para a balança comercial do país sul-americano, um dos mais afetados pela pandemia, com 7,7 milhões de casos e mais de 196 mil mortes provocadas pela covid-19.

A redução na média diária das importações brasileiras foi de 9,7%, segundo dos dados so Governo brasileiro. Isto aconteceu porque muitas empresas reduziram suas compras no exterior, principalmente entre abril e junho, devido à forte valorização do dólar face a moeda brasileira (o real), que encareceu produtos e materiais adquiridos ora do país.

As importações de produtos para o Brasil somaram 158,9 mil milhões de dólares (cerca de 130 mil milhões de euros) no ano passado.

Já as exportações do país, que também caíram no período embora em ritmo inferior ao das importações, ficaram em 209,9 mil milhões de dólares (171,4 mil milhões de euros).

O mercado financeiro e o Governo brasileiro esperavam um excedente comercial de cerca de 55 mil milhões de dólares (50 mil milhões de euros) e agora, de acordo com as projeções do Ministério da Economia, o estimado para 2021 também será em cerca de 53 mil milhões de dólares (43,3 mil milhões de euros).