"Tínhamos uma mágoa desde 2017. Hoje esta vitória compensou. Não consigo falar mais". Foram estas as primeiras e únicas palavras de um muito emocionado Miguel Nunes após a descida na Encumeada que o encaminhou para o primeiro título de campeão do Rali Vinho Madeira.

Assumindo que esta era "sem dúvida" um sonho realizado, o piloto do Skoda Fabia R5 Evo, que foi navegado por João Paulo, não esqueceu o momento em que se viu obrigado a desistir há três anos, na Ponta do Pargo, quando o disco de travão do então Hiunday i20 R5 partiu. “Perdemos uma grande oportunidade” foram as primeiras declarações de Miguel naquele dia, lavado em lágrimas juntamente com o seu co-piloto. Hoje, as lágrimas derramadas foram de alegria.

No final, ainda houve tempo para os principais adversários da dupla Miguel Nunes/João Paulo, nomeadamente Alexandre Camacho e Pedro Calado, congratularem os vencedores, num claro gesto de desportivismo.