Marcelo volta ao Porto Santo em Fevereiro

Nem a chuva que se faz sentir no Porto Santo impediu Marcelo Rebelo de Sousa de dar um mergulho na praia.

O Presidente da República termina, hoje, umas curtas férias, mas já garantiu que volta, em Fevereiro de próximo ano, para ver as condições da ilha no inverno. Uma visita que fará, se for reeleito ou não.

Marcelo também comentou o facto de Portugal continuar na lista negra das viagens com o Reino Unido e espera que até ao fim do mês a situação se altere.

Veja mais fotos do último dia de férias do Presidente da República: