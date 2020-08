Presidente da Assembleia pede atenção às medidas de segurança no Rali

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira foi uma das personalidades madeirenses a dar a bandeirada de partida para a 61.ª edição do Rali Vinho Madeira. Na sua intervenção José Manuel Rodrigues pediu ao público para redobrar as medidas de segurança.

Além da colocação na estrada, rogou aos madeirenses que tomem as medidas necessárias de distanciamento social e de uso de máscara de modo a travar eventuais focos de contágio da covid-19.

“O meu apelo é para que neste rali, durante estes dois dias, as pessoas possam ver a prova com todas as condições de segurança, quer físicas quer do ponto de vista de se protegerem a si próprias e aos outros em termos de qualquer contaminação deste vírus invisível que infelizmente assola a nossa vida colectiva”.

O presidente do parlamento madeirense destacou ainda importância do Rali Vinho Madeira e classificou o evento como “a maior manifestação desportiva da Região Autónoma”.

“Tem um grande impacto junto da população. Não é um evento virado para o turismo, é um evento virado para a nossa população, e depois do confinamento e da pandemia é uma espécie de ato de libertação das pessoas que vêm para a rua ver o rali, que tem 61 anos e que já faz parte da nossa história colectiva”, vincou.

José Manuel Rodrigues salienta que:

“O rali movimenta em toda a ilha o comércio, diversos negócios e isso é importante no momento em que é preciso reestabelecer alguma normalidade económica, caminhar para uma certa recuperação dos negócios, obviamente sem pôr em causa o controlo sanitário.”

O líder da Assembleia rematou com o desejo de que o evento decorra "com toda a segurança e que tenha enorme sucesso para a nossa população", antecipando os próximos grandes eventos regionais mais "virados para o turismo", que são a Festa da Flor e a Festa do Vinho Madeira”.