O Clube Sports Madeira emitiu um comunicado sobre o Rali da Calheta, organizado por colectividade e que decorreu no último fim de semana. O clube garante que as normas de segurança foram respeitadas, pelos participantes e pelo público.

"A segurança sempre foi a nossa grande prioridade, em todas as competições automóveis, ao longo de várias edições.

O Rali da Calheta foi um sucesso em termos desportivos e disputado na máxima segurança, para espectadores e concorrentes. Na estrada foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança do imenso público que se deslocou ao concelho da Calheta e houve muita competição e árdua luta, pela vitória na geral e nos troféus e grupos.

Sendo uma competição aberta, ao ar livre, permitiu que as pessoas se colocassem em centenas de curvas, garantido o distanciamento social, respeitando as recomendações da organização e cumprindo as recomendações das autoridades de saúde pública.

Nas provas especiais de classificação houve um redobrado controlo, com várias passagens de viaturas de segurança que foram monitorizando e informando a Direcção de Prova das condições de segurança, da colocação do público e do respeito e acolhimento das normas sanitárias e de distanciamento social e físico", pode ler-se no texto enviado ao final deste dia.

O Clube Sports Madeira também comenta uma foto que mostra um grande ajuntamento de pessoas.

"Apesar de circular nas redes sociais uma fotografia, também, posteriormente publicada nos jornais diários, e onde, existe uma grande concentração de pessoas, aparentemente e ilusoriamente, sem respeito pelo distanciamento social, verificamos que a muito badalada imagem, foi tirada numa perspectiva que não representa a realidade. No local os espectadores estavam dispersos, em patamares e degraus, em varandas a diferentes cotas, respeitando, o distanciamento entre grupos e famílias e grande parte, usando protecção facial.

Não vamos afirmar que estava tudo bem, mas há um claro aproveitamento mediático dum local onde se concentrou muito público – em anos anteriores de não pandemia, seria uma excelente imagem, não só pelo número de pessoas, como pelo exemplo da sua colocação – para fazer insinuações de descontrolo das regras sanitárias e daí para comparações, indevidas e inoportunas, de forma a sustentar outro tipo de interesses comerciais.

O público, estava num espaço aberto e de lazer, para assistir à passagem dos concorrentes, durante o final da manhã e inicio da tarde de sábado, e não num espaço confinado, fechado, destinado ao divertimento, confraternização e socialização e ao consumo de bebidas".

"Estamos de consciência tranquila que tudo fizemos para que o rali decorresse dentro da máxima segurança para espectadores e concorrentes", conclui