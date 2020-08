Luxo por vender

Uma mansão de 1,9 milhões de euros no Funchal é uma das propriedades que estão à venda no portal Idealista, ocupa a 8.ª posição no grupo organizado pela empresa com as dez casas de luxo mais visitadas em 2020 e que continuam por comprar. Trata-se de uma moradia T4, com jardim, piscina interior e piscina exterior, numa propriedade com mais de 2.000 metros quadrados localizada em Santo António.

A casa de luxo mais visitada este ano neste portar de imóveis e nesta situação em concreto foi uma mansão na Herdade da Aroeira, na Charneca da Caparica. Trata-se de uma casa com 11 assoalhadas e vista para campos de golfe, dispõe de 11 assoalhadas. Com 1.373 metros quadrados está à venda por 1,54 milhões de euros. Segundo a empresa, Lisboa e Algarve são as regiões que concentram as casas de luxo que foram mais visitadas no site.