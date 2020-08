Verificações técnicas e documentais com muito público

Arrancou esta tarde as verificações administrativas e técnicas da edição de 2020 do Rali Vinho Madeira.

A parte documental decorre na Praça CR7 para depois os concorrentes seguirem para o Pontão Norte do Porto do Funchal para as verificações técnicas às viaturas.

A possibilidade de ver os carros que vão estar na estrada a partir de amanhã levou muito público ao local, como se pode ver nas imagens. A maioria usa máscara, mas não se cumpre o distanciamento social.

A organização do RVM continua a apelar ao cumprimento das regras impostas pelas autoridades de saúde, no âmbito da pandemia de covid-19.

Ao nível das verificações, a comissão organizadora do RVM mantém as medidas de segurança, nomeadamente o uso de máscara, o distanciamento social, a medição de temperatura corporal e o uso de álcool gel.