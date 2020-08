Pedro Paixão desiste do Rali Vinho Madeira

Pedro Paixão acaba de desistir do Rali Vinho Madeira. Assim indicou a organização, há instantes. O número 10 de porta não conseguiu resolver o problema no motor do Skoda Fabia R5 - que surgiu na PEC 12 - e abandona a prova por avaria mecânica.

O piloto ainda se fez à estrada e iniciou a PEC 13 - Câmara de Lobos 2 -, mas o problema em três cilindros no motor da sua máquina não conseguiram ser debelados na passagem pelo Parque de Assistências.

Pedro Paixão desolado e à espera do 'diagnóstico' ao Skoda Fabia R5 Não é certo que Pedro Paixão vá continuar em prova, depois do Skoda Fabia R5 ter manifestado problemas mecânicos na PEC 12 - Rosário 1. Em declarações à TSF-Madeira, no parque de assistências, o jovem piloto madeirense estava desolado sobre a situação que o relegou para o terceiro lugar na classificação geral (a 24,2 segundos do primeiro lugar) e foi parco nas palavras.

Pelo terceiro ano consecutivo, Pedro Paixão vê-se forçado a desistir novamente do Rali Vinho Madeira. Para os mais supersticiosos, a verdade é que esta classificativa está claramente ligada aos maiores azares de Pedro Paixão. Há dois anos, o seu Hiunday i20 R5 acabou por sofrer um princípio de incêndio na parte traseira - o que o obrigou a abandonar o rali -, enquanto no ano passado, com um Skoda Fabia R5, um toque na Pousada dos Vinháticos deitou a perder outra excelente prestação.