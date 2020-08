Pedro Paixão desolado e à espera do 'diagnóstico' ao Skoda Fabia R5

Não é certo que Pedro Paixão vá continuar em prova, depois do Skoda Fabia R5 ter manifestado problemas mecânicos na PEC 12 - Rosário 1. Em declarações à TSF-Madeira, no parque de assistências, o jovem piloto madeirense estava desolado sobre a situação que o relegou para o terceiro lugar na classificação geral (a 24,2 segundos do primeiro lugar) e foi parco nas palavras.

[As coisas complicaram-se?] Sim, surgiu-nos um problema e vamos tentar resolver. Vamos ver o que é que acontece. [Qual foi o problema?] Ainda não sabemos. Vamos trocar tudo o que faz parte da ignição e injecção de combustível para ver se isso resolve o problema, senão estamos mal. Pedro Paixão, em declarações à TSF-Madeira

Recorde-se que três cilindros do motor do Skoda Fabia R5 estão com problemas e Pedro Paixão admitiu, no final da descida, na Encumeada, que deverá ser forçado a desistir do Rali Vinho Madeira. Ainda assim, a atender pelas palavras arrancadas ao talentoso piloto madeirense, a esperança é a última a morrer.

Ainda antes de falar à TSF-Madeira, Paixão foi abordado pela equipa de comunicação do Rali Vinho Madeira e assumiu que o seu bólide está "com um problema no motor", por isso, se conseguir resolver o azar vai atacar "ainda mais forte à tarde".