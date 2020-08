As contas do rali quando faltam 4 PEC

Depois da luta renhida entre os três primeiros lugares do Rali Vinho Madeira, eis que na última Prova Especial de Classificação (PEC), que se realizou pela manhã (Rosário 1), Miguel Nunes regressou ao Funchal com uma margem folgada relativamente à concorrência.

Um problema no motor do Skoda Fabia R5 de Pedro Paixão ofuscou de certa forma a surpreendente prestação do jovem piloto madeirense e o muito tempo perdido na Encumeada acabou por remetê-lo para 3.º lugar, a 24,2 segundos da liderança. Quanto a Alexandre Camacho, agora 2.º classificado, está a 19,7 segundos de Miguel Nunes e cada vez mais longe do tão ambicionado 'tetra'.

A luta pelo 4.º e 5.º posto também tem criado 'faísca' entre Bruno Magalhães e 'Pepe' Lopez. Os pilotos têm trocado de posições, sendo que o espanhol e único piloto internacional desta edição do RVM fecha o 'top 5' a 34,8 segundos do líder, mas encontra-se a quatro décimas do piloto que tem apenas em mente pontuar para o Campeonato Nacional de Ralis, neste caso Bruno Magalhães.

As passagens durante a tarde

PEC Hora Distância Câmara de Lobos 2 (PEC 13) 14h55 10,32km Ponta do Sol 2 (PEC 14) 15h40 8km Ponta do Pargo 2 (PEC 15) 16h23 9,77 Rosário 2 (PEC 16) 17h18 11,37

Constate por isso no quadro em cima o programa delineado pela organização para este sábado, com a festa a culminar na Praça do Povo, pelas 18h30, altura em que será derramado muito champanhe e onde será aclamado o grande vencedor da 61.ª edição do RVM.