Pedro Paixão já está a 7 segundos da liderança

Pedro Paixão continua a encurtar distâncias para Miguel Nunes. Depois de ter recuperado 7 décimas na primeira passagem por Câmara de Lobos (PEC 9), o jovem piloto madeirense recuperou 1,3 segundos na Ponta do Sol (PEC 10) e está agora a 7 segundos da liderança do Rali Vinho Madeira. Já Alexandre Camacho, voltou a perder terreno (+2,3 segundos) para Miguel Nunes, o que aumenta a diferença entre os dois, na classificação geral, para 12,9 segundos.

Recorde-se que Pedro Paixão partia para este segundo e último dia de rali a 9 segundos do primeiro lugar e nas duas primeiras PEC deste sábado já recuperou dois segundos a Miguel Nunes. Relativamente ao actual detentor do ceptro, Alexandre Camacho, a afinação do Citroën C3 R5 parece não estar a corresponder da melhor forma às exigências do piloto da Team Vespas.

A 'caravana' segue agora para a Ponta do Pargo, onde os principais protagonistas vão se deparar com um ambiente diferente daquele que encontraram em Câmara de Lobos e Ponta do Sol. É que está nevoeiro e chuvisca nesta freguesia que registava, às 9 horas deste sábado, 98% de humidade, segundo o IPMA.