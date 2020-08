Enchente em Santana sem distanciamento

Depois da enchente verificada em algumas ‘zonas espectáculo’ da 1.ª PEC, no Santo da Serra, eis que uma das mais badaladas curvas de Santana volta a registar uma grande afluência de pessoas que se deslocaram até ao concelho nortenho para verem as ‘máquinas’ do Rali Vinho Madeira a queimar borracha, naquela que é a 4.ª Prova Especial de Classificação.

Alguns bebem álcool em plena via pública, outros não usam a máscara. Muitos não cumprem o distanciamento social fortemente vincado pela organização do rali como forma de prevenção à covid-19. As imagens não enganam. De resto, 23,7.º C foi o extremo da temperatura máxima registada até ao meio-dia, em Santana, segundo dados da estação meteorológica do IPMA.