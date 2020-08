Vídeo resume primeiro dia do Rali Vinho Madeira

A organização do Rali Vinho Madeira compilou num vídeo com cerca de 1 minuto todas as incidências da 1.ª Etapa da prova rainha do automobilismo madeirense, tudo com imagens captadas ao longo das oito Provas Especiais de Classificação (PEC). A 61.ª edição foi ontem para a estrada e regressa este sábado ao asfalto, dia para o qual estarão reservadas todas as decisões.

Desde o uso de máscara obrigatório, às paisagens deslumbrantes do arquipélago, passando pelo Parque de Assistências ou o pedaço de terreno a ser regado por uma inocente espectadora, há de tudo para ver no Rali Vinho Madeira. E, para além destes pequenos grande pormenores, destaque também neste vídeo para a velocidade que as máquinas imprimiram ao longo de todo o dia.