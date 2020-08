DIÁRIO, TSF, Praia e dnoticias.pt garantem cobertura em várias frentes

A edição de 2020 do Rali Vinho Madeira vai chegar de diversas formas a todo o mundo e ser servida com boa disposição, rigor e interactividade nos diversos meios do nosso grupo de comunicação.

Ou seja, no DIÁRIO, na TSF, na Rádio Praia e no www.dnoticias.pt, há muitos motivos para seguir a competição de perto e em segurança. Uma prova que também pode ser acompanhada no Facebook, no Instagram e no Twitter, com momentos específicos destinados à participação dos seguidores e emissão de imagens em directo.

Na rádio TSF, as emoções passam com boa disposição em directo durante mais de 30 horas de emissão. Só tem que sintonizar a 100 FM se é que quer descobrir novos repórteres, a azáfama no parque de assistências, os testemunhos dos protagonistas e as surpresas na estrada.

Uma onda que chega à Praia

Numa emissão simultânea com a Rádio Praia, que pode ser ouvida na ilha dourada e toda a costa norte no 91.6 FM, ficará saber tudo sobre a competição automobilística, graças às opiniões, entrevistas, resultados em tempo real, tops, dicas e tudo o que movimenta a prova.

A emissão radiofónica far-se-á em diversas frentes, com estúdios montados junto ao parque de assistências, onde muito se decide neste rali; vários postos de reportagem em várias zonas da ilha e muita informação essencial.

Use a hastag #diarionorali

Uma emissão com réplicas informativas na plataforma digital, com os resumos dos momentos mais importantes da emissão radiofónica, bem como resultados e rubricas interactivas. E se quiser entrar nesta prova basta colocar nas publicações que fizer nas redes a hastag #diarionorali.

Para edição em papel sobram as análises e as reportagens da competição bem como as vertentes que não se resumem à componente desportiva.