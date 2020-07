Temperaturas em Santa Cruz e na costa Norte confirmam aviso amarelo

Até às 14 horas (meio-dia solar) só as estações meteorológicas nas regiões montanhosas da ilha da Madeira não haviam registado valores da temperatura do ar condizentes com o aviso amarelo para tempo quente em toda a ilha da Madeira. A Bica da Cana (21,6ºC) era a zona mais quente, mas ainda aquém dos 25 graus Celsius que balizam o aviso meteorológico nas zonas altas (de 25,0ºC a 27,9ºC).

Bem mais quente e correspondendo ao aviso amarelo foi a temperatura máxima que até a última hora se fazia sentir em Santa Cruz/Aeroporto (28,3ºC). Além de corresponder à temperatura máxima mais alta da rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira (21, no total), Santa Cruz é – para já – a única localidade a Sul a sentir o calor nos parâmetros de aviso amarelo (de 27,0ºC a 29,9ºC).

Também no ‘amarelo’ (de 24,0ºC a 26,9ºC) foram as temperaturas do ar já hoje registadas nos três concelhos da costa Norte da Madeira: São Vicente (25,3ºC), Santana e Ponta de São Jorge (25,2ºC), e Porto Moniz (24,2ºC).