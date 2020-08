Calor aquece dia de rali

O tempo vai ficar mais feio a partir do meio da tarde, quando está previsto aumento de nebulosidade e possibilidade de períodos de chuva fraca, mas o termómetro promete não desiludir quem está de férias e a pensar na praia, revelam as previsões do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira. O vento será em geral fraco, temporariamente moderado, até 25 quilómetros por hora, do quadrante Oeste.

No Funchal, o céu estará mais azul durante a manhã, sendo esperado que se torne geralmente muito nublado a partir da tarde e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca também a partir dessa altura. O vento mantém-se discreto, inferior a 15 km/h, e a temperatura máxima nuns amenos 25ºC, a mínima esperada é de 21ºC.

Curiosamente, hoje o Porto Santo estará mais quente do que o Funchal, vai chegar aos 26ºC, uma situação pouco habitual a brindar a presença do Presidente da República no areal. Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto Moniz também devem subir aos 26ºC. Mas mais quente mesmo estará o Lugar de Baixo na Ponta do Sol, onde são esperados 28ºC. São Vicente tem máxima prevista de 27ºC.

Tanto a ilha da Madeira como o Porto Santo apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, com nível 9 e 10, respectivamente, numa escala até 11+, são recomendados cuidados acrescidos neste dia marcado também pelo rali.

Apesar de no continente o interior do Norte e Centro estar hoje em risco máximo de incêndio, tendo sido activado o estado de alerta especial de nível vermelho para os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco, Faro e Viseu, na Madeira não há risco considerável.

No mar, a temperatura segue inalterada nos 23/24ºC e as ondas prometem não estragar a ida a banhos, na costa Norte com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros; na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro.