Madeira com risco muito elevado de exposição aos raios UV

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira nesta segunda-feira, dia 3 de Agosto, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca nas vertentes

Norte, nas zonas montanhosas e na ilha de Porto Santo no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, por vezes a forte (30 a 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas zonas montanhosas.

A registar também uma pequena descida da temperatura máxima nas zonas montanhosas.

Apesar disso,, a Região Autónoma da Madeira está hoje em risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta (UV), pelo que o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar, bem como evitar a exposição das crianças ao sol.



Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.