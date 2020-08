Mais de 1.500 pessoas 'levam' Rali à estrada

São mais de 1.500 as pessoas implicadas na organização e realização do Rali Vinho da Madeira, edição 2020.

Números divulgados pela organização na sua página oficial da internet que acrescenta que são "desde os elementos da comissão organizadora que deram início à concepção e planeamento do evento aos comissários de estrada, passando pelo secretariado, montagem, gabinete de imprensa, controlos, responsáveis pela segurança e resultados são quase 600 os colaboradores directos da organização."

Fora da organização há que contar ainda com os mais de 400 os concorrentes e suas equipas de assistência.

Destaque ainda para 200 pessoas que estarão a trabalhar para televisões, rádios, jornais e outros órgãos de comunicação social.

As forças de segurança rondam as duas centenas de elementos enquanto a protecção civil, com meios de socorro, médicos e enfermeiros implica o trabalho de pouco mais de uma centena de pessoas.