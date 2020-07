Gil Freitas quer ganhar ritmo para o resto da época

O piloto madeirense Gil Freitas, navegado por Duarte Miranda arrancará para o Rali Vinho Madeira (RVM) com o objectivo de ganhar maior ritmo para as restantes provas do calendário regional de ralis.

“O objectivo primeiro é o de chegar ao final. Gostaria também de ganhar o grupo RGT mas, acima de tudo e porque estivemos muito tempo parados, quero ganhar ritmo para o resto da temporada. É ainda um pouco prematuro falar das condições meteorológicas mas muito calor pode dificultar bastante a gestão da borracha. Pior, no entanto, seriam condições instáveis pois nessas circunstâncias torna-se quase impossível conduzir o Porsche. Nesta edição a grande diferença será o cumprimento das regras sanitárias e nesse particular desejo que tudo corra bem”, admitiu o piloto do Porsche 911 GT3 Cup ao site oficial da internet do RVM.

Freitas começou nos ralis já bastante tarde, em 2013, com um Opel Kadett GT/E. Rapidamente passou para os comandos de um Opel Ascona 400, viatura com que cumpriu a restante época. No ano seguinte, em 2014 passou a tripular Porsche 911 GT3, modelo ao qual é fiel até hoje apesar de em 2017 ter estado num Citroën DS3 R5. Com o carro alemão já subiu muitas vezes ao pódio e venceu ao nível absoluto o Rali do Faial de 2015. Foi campeão nacional do grupo em 2015 e obteve igual título mas regional o ano passado.