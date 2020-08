Verificações são já amanhã

É já amanhã, 6 de Agosto, que irão ter lugar as verificações administrativas e técnicas iniciais da 61ª edição do Rali Vinho da Madeira.

As verificações administrativas decorrerão entre as 15 e as 18h30, na Praça CR7 e a primeira verificação às viaturas participantes pelos comissários técnicos decorrerá, tal como em 2019, no pontão norte do Porto do Funchal.

Estes actos costumam receber a atenção dos muitos fãs da modalidade na Região que escolhem esta oportunidade para verem mais de perto os seus ídolos bem como poderem observar os muitos pormenores das máquinas que, na estrada, permitirão a emoção da velocidade e da competição.

Ao contrário de 2019, a organização, este ano, alerta para que se cumpra as regras de segurança e de saúde e que ninguém se esqueça do distanciamento social.

"Pense em si e nos outros. Mantenha a distância social."

"A covid-19 ainda não foi embora."