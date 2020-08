Funchal acolhe 3.ª Regata de Canoas Santa Maria Maior

A 3.ª Regata de Canoas de Santa Maria Maior, inserida no Funchal Náutico 2020, decorrerá este sábado, 22 de Agosto, pelas 16 horas. A prova reúne, até ao momento, 14 inscrições, envolvendo 28 participantes que vão manter a tradição e preservar a história do povo madeirense e seus costumes.

Numa organização conjunta da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a regata parte da Praia de São Tiago com um trajecto idêntico ao da edição anterior, em plena Baía Funchal, numa distância de aproximadamente dois quilómetros.