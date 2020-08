Corte de água em Santa Maria Maior devido a avaria na rede pública

Uma avaria na rede pública está a afectar o fornecimento de água na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal informa que, na sequência dessa avaria, o abastecimento de água potável nalguns arruamentos da freguesia de Santa Maria Maior, nomeadamente Rua do Cabeço de Ferro, Rua do Bom Sucesso, Rua do Jardim Botânico e Estrada da Boa Nova, terá de ser interrompido esta sexta-feira, dia 7 de agosto, até às 16 horas, de modo a permitir a intervenção de reparação que já está em curso.