Regata do Porto Santo acontece este fim-de-semana

Na próxima sexta-feira, dia 14 de Agosto, zarpam para a ilha do Porto Santo nove embarcações de cruzeiro e 55 tripulantes naquela que é a primeira etapa da II Regata Porto Santo Line, a maior regata da Taça da Madeira de Cruzeiros e uma das mais populares e participativas regatas entre os amantes do mar,

A Regata do Porto Santo, como é mais conhecida, conta com mais de 60 anos de existência com organização do Clube Naval do Funchal.

Bombay de André Abreu, Bravado de Hugo Jesus, Frederica Devonia de Lourenço Cardoso, Gordinha – Sirius de Frederico Rezende, La Clepsyore de Fidelio Gomes, Vadio IV de Hugo Rosa, Wanderlust de Paulo Camacho, Swing de José Augusto Araújo e Freenlancer de Mário Soares compõem a frota que, pelas 20 horas da próxima sexta feira, larga de Santa Cruz rumo à Ilha Dourada para uma viagem pela noite dentro e com uma distância de aproximadamente 31 milhas náuticas.

Na chegada à Marina do Porto Santo, que deverá ocorrer nas primeiras horas da madrugada do dia 15, estará uma equipa da Associação Regional de Vela – parceira oficial do evento que, contando com o apoio do Clube Naval do Porto Santo fará o registo das chegadas.

Depois de um dia de descanso, as tripulações seguem para a segunda etapa, de regresso a Santa Cruz já no dia 16 de Agosto.

Durante as duas etapas, estará sempre presente uma embarcação de apoio do Clube Naval do Funchal.

Esta prova é, desde 2019 patrocinada pela Porto Santo Line fruto de uma parceria entre a instituição navalista e o Grupo Sousa. No passado, já contou com o apoio de várias empresas regionais de diferentes ramos de actividade e, em 2016, foi apadrinhada pela Assembleia Legislativa da Madeira como forma de assinalar e celebrar os 40 anos de Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

A II Regata Porto Santo Line conta ainda com o apoio de um vasto conjunto de parceiros públicos e privados (Direcção Regional de Desporto, Câmara Municipal do Funchal, Marinha Portuguesa, Administração dos Portos da Madeira, Clube Naval do Porto Santo, ACIF e Marina do Funchal, entre outros).