Embarcação 'Swing' foi a mais rápida da 1.ª etapa da regata Porto Santo Line

Está concluída a primeira de duas etapas que compõem a II Regata Porto Santo Line, 4.ª prova da Taça da Madeira de Cruzeiros organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira.

Com ventos de 10 a 15 nós do quadrante Norte, as nove embarcações de cruzeiro que largaram às 20 horas de sexta-feira, em Santa Cruz, cortaram a linha de chegada no Porto Santo ao longo da noite, como previsto.

Cerca de cinco horas de diferença separaram a primeira da última embarcação a chegar à ilha dourada, sendo 'Swing' - cruzeiro de José Augusto Araújo - a mais rápida.

De acordo com as informações recebidas pela equipa de arbitragem da Associação Regional de Vela da Madeira esta foi a ordem de chegada da 1.ª etapa:

Embarcação SWING - 01:15:18

Embarcação VADIO IV - 01:30:30

Embarcação FREDERICA DEVONIA - 01:40:52

Embarcação FREELANCER - 02:00:32

Embarcação WANDERLUST - 02:43:24

Embarcação BRAVADO - 03:11:27

Embarcação BOMBAY - 03:19:02

Embarcação GORDINHA - 03:23:00

Embarcação LA CLEPSYDRE - 06:07:34

Este domingo, pelas 12 horas, será dado o sinal de largada da segunda e última etapa com regresso a Santa Cruz.

Após a contabilização de ambos os resultados serão encontrados os vencedores das diferentes classes de ORC e Open.